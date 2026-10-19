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Özdağ, Muhtarlar Günü'nde muhtarların özlük haklarını iyileştireceklerini söyledi

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Özdağ, Muhtarlar Günü'nde muhtarların özlük haklarını iyileştireceklerini söyledi
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 19 Ekim Muhtarlar Günü için sosyal medyadan yayımladığı mesajda muhtarların özlük hakları, yetkileri ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi sözünü yineledi. Özdağ, Zafer Partisi iktidarında bu iyileştirmelerin yapılacağını belirtti.

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle yayımladığı mesajında, "Zafer Partisi iktidarında muhtarlarımız muhtarların özlük hakları, yetkileri ve çalışma koşullarının iyileştirilmesine yönelik sözümüzü bir kez daha yineliyorum" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Millet ile devlet arasında köprü olan, demokrasinin temel taşı muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyorum. Zafer Partisi iktidarında muhtarlarımız muhtarların özlük hakları, yetkileri ve çalışma koşullarının iyileştirilmesine yönelik sözümüzü bir kez daha yineliyorum."

Kaynak: ANKA
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