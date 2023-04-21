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Oyuncu Rana Cabbar yarın toprağa verilecek

Oyuncu Rana Cabbar yarın toprağa verilecek

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İSTANBUL'da ölen oyuncu Rana Cabbar'ın yarın toprağa verileceği öğrenildi.

İSTANBUL'da ölen oyuncu Rana Cabbar'ın yarın toprağa verileceği öğrenildi.

Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Rana Cabbar (78) dün hayatını kaybetti. Cabbar için düzenlenecek cenaze programı belli oldu.

Rana Cabbar'ın cenazesi, yarın saat 13: 00'de Şişli Ermeni Katolik Mezarlığı'nda düzenlenecek ayinin ardından toprağa verilecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Rana Cabbar Güncel Haberler

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