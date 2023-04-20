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Oyuncu Rana Cabbar hayatını kaybetti

Oyuncu Rana Cabbar hayatını kaybetti

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OYUNCU Rana Cabbar tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

OYUNCU Rana Cabbar tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Rana Cabbar 78 yaşındaydı.

Rana Cabbar, 1945 yılında İstanbul'da doğdu. Sonraki yıllarda Ankara'ya yerleşmiş ve Ankara Sanat Tiyatrosu'nun kuruluş çalışmalarında bulundu. Cabbar, Uğur Mumcu'nun yazdığı "Sakıncalı Piyade" oyunundaki, "sakıncalı" rolünü ilk oynayan aktördü.

Cabbar, Aşkı Memnu dizisinde de Süleyman Efendi karakterini canlandırmıştı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Rana Cabbar Ankara Güncel Haberler

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