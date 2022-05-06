(DRONE) Ovacık dağlarında kış, ovalarında bahar güzelliği yaşanıyor

Ovacık ilçesinde karların erimesiyle ovalar ve tarım arazileri yeşilin tonlarına büründü.

Yaklaşık 7 bin nüfusa sahip 1500 rakımlı ilçe, el değmemiş doğasıyla yılın her dönemi doğa tutkunlarını ağırlıyor.

Turistik birçok yerin bulunduğu ilçe, baharın gelişiyle farklı güzelliğe büründü. Yüksek kesimlerin halen karla kaplı olduğu ilçede, ovalar nevruz, kardelen, küre ve sümbül çiçekleriyle renklendi.

Şelale ve derelerin de şırıl şırıl aktığı ilçede, besiciler hayvanlarını meralarda otlatmaya başladı.

İlçede yağışlarla debisi yükselen Aksu Deresi ve Munzur Çayı da geçtikleri alanlara ayrı güzellik katıyor.