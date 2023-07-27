Otomobillerin hurdaya döndüğü kazada 4 kişi yaralandı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan bir araç önce karşı yönden gelen araçla çarpıştı, ardından orta refüje girerek durabildi. Araçların hurdaya döndüğü kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Erenler Mahallesi Polis Okulu Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.K. yönetimindeki 03 ADF 494 plakalı otomobil, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından karşı yönden gelen Ü.Ş., idaresindeki 03 BT 170 plakalı otomobile çarpıp ardından orta refüje girerek durabildi. Araçların hurdaya döndüğü kazada her iki araç sürücüsü ile birlikte M.S. ve S.E., yaralandı. Yaralılar ardından olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansları tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.