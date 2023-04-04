OTOMOBİLLE KAMYON ÇARPIŞTI 2 ÖLÜ

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, ağaç kökü yüklü kamyon ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada otomobildeki Halil İbrahim Yüksel ve İsmail Yüksel hayatını kaybetti.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Akhisar-Sındırgı yolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Gördes'ten Akhisar istikametine seyir halinde olan Halil İbrahim Yüksel yönetimindeki 45 HA 9705 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Yusuf A. yönetimindeki 45 ADE 705 plakalı ağaç kökü yüklü olan kamyonla kafa kafaya çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi tarafından otomobilde sıkışan Halil İbrahim Yüksel ve İsmail Yüksel yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Halil İbrahim Yüksel ve İsmail Yüksel'in cenazeleri, otopsi için Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kamyon sürücüsü Yusuf A. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.