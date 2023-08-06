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Otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

Güncel Haberler

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı. A.C. idaresindeki otomobil, Kuşalanı Mahallesi'nde yolun karşısına geçen D.A'ya çarptı. Ağır yaralanan D.A, 112 Acil Sağlık ekiplerince Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü ise jandarmaya götürüldü.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı.

A.C. idaresindeki 31 AJY 310 plakalı otomobil, Kuşalanı Mahallesi'nde yolun karşısına geçen D.A'ya (60) çarptı.

Ağır yaralanan D.A, ihbar üzerine kaza yerine yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü ise ifadesine başvurulmak üzere jandarmaya götürüldü.

Kaynak: AA / Hikmet Say - Güncel

Devlet Hastanesi Samandağ Kuşalanı Hatay Güncel Haberler

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