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Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

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Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
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ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Ahmet A., ağır yaralandı.

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Ahmet A., ağır yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, 15 Temmuz Şehitler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Cemal A.'nın kullandığı 35 BDY 792 plakalı otomobil, Ahmet A. idaresindeki 02 ADL 041 plakalı motosiklete çarptı. Kazayı görenler durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Motosikletin yaralanan sürücüsü, ihbarla bölgeye sevk edilen sağlıkçıların müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Besni Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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