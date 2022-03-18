OTOMOBİL ÇARPAN 12 YAŞINDAKİ DURU YARALANDI, KAZA ANI KAMERADA - Haberler

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OTOMOBİL ÇARPAN 12 YAŞINDAKİ DURU YARALANDI, KAZA ANI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarpan 12 yaşındaki ortaokul öğrencisi Duru Ürküt ağır yaralandı.

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarpan 12 yaşındaki ortaokul öğrencisi Duru Ürküt ağır yaralandı. Ürküt hastaneye kaldırılırken, otomobil sürücüsü gözaltına alındı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

Kaza, Kurtuluş Mahallesi, Süleyman Demirel Bulvarı'nda, bugün saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan ortaokul öğrencisi Duru Ürküt'e, E.M.'nin kullandığı 35 AEP 40 plakalı otomobil çarptı. Ağır yaralanan Ürküt, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen 112 Acil Servis ambulansıyla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ürküt'ün hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis otomobil sürücüsü E.M.'yi gözaltına alarak kazayla ilgili soruşturma başlattı.

OTOMOBİL ÇARPAN 12 YAŞINDAKİ DURU YARALANDI, KAZA ANI KAMERADA

OTOMOBİL ÇARPAN 12 YAŞINDAKİ DURU YARALANDI, KAZA ANI KAMERADA

OTOMOBİL ÇARPAN 12 YAŞINDAKİ DURU YARALANDI, KAZA ANI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Otomobil, Alaşehir, Kaza, Güncel, Haberler

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