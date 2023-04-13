OTELCİ ÇİFT CİNAYETİ DAVASI: BABAM İÇİN AĞLARKEN AMCAM GELİP OTELE ORTAK OLDUKLARINI SÖYLEDİ

BEYOĞLU ve Fatih'te otel işleten amcaları Nuri Yıldız'ı Beylikdüzü'nde, eşi Esra Yıldız'ı ise Avcılar'daki evinde boğazını keserek öldürdükleri iddiasıyla 3 yeğenin yargılandığı davada tanıkların dinlenmesine devam edildi. Fatih'teki otelin mülk sahibi Kayhan Türkoğlu tanık olarak verdiği ifadede, "Nuri beyin otopsisi sırasında Adli Tıp'ın önündeyken kızı Sevda'nın yanına gidip baş sağlığı diledim. O esnada sonradan amcası olduğunu öğrendiğim şahıs gelerek 240 bin TL verdiğini, oğullarını otele ortak ettiğini söylediö dedi. Tanık ifadesine karşın konuşan Sevda Yıldız ise, "Ben babam için ağlarken amcam yanımıza gelerek kızım sen korkma otel artık bizim ben Ferhat'ı ortak ettim şeklinde sözler söyledi" diye konuştu.

Küçükçekmece 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Aleyna,(21) Ferhat(28) ve Mühyettin(36) Yıldız bulundukları cezaevinden getirilirken, Nuri Yıldız ve Esra Yıldız'ın aileleri ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

"İFADELERİM ÇELİŞKİLİ OLDUĞU İÇİN YARGILANIYORUM"

Duruşmada söz hakkı verilen Aleyna Yıldız, "Benim amcamla herhangi bir husumetim yoktur. Baz bilgilerinden benim Bahçelievler'de olduğum sabittir. Söz konusu cinayetlerle ilgim olmadığı bellidir. Eğitim ve öğretim hayatım bitmiş vaziyettedir. Ben mağdurum. Ben amcamı öldürmedim. Sadece ifadelerim çelişkili olduğu için bu dosya kapsamında yargılanıyorum. Benim amcamı ve yengemi öldüren kişiler dışarıda ellerini kollarını sallayarak gezmelerini istemiyorum" dedi. Ferhat ve Mühyettin Yıldız da suçlamaları kabul etmeyerek tahliyelerini istedi. Sanıkların kardeşi Berfin Yıldız duruşmada tanık olarak dinlendi. İfadesinde, kardeşlerini olay gecesi bizzat evde gördüğünü, amcası ve yengesiyle hiçbir husumetlerinin bulunmadığını söyledi.

"NURİ YILDIZ'A OTOPSİ YAPILIRKEN KARDEŞİ GELİP OTELE ORTAK OLDUĞUNU SÖYLEDİ"

Öldürülen Nuri ve Esra Yıldız'a ait Fatih'te bulunan otelin sahibi Kayhan Türkoğlu da tanık olarak dinlendi. Türkoğlu ifadesinde, "Kiracım Nuri Yıldız otelin kiralarını gününde öderdi. Nuri beyin otopsisi sırasında Adli Tıp'ın önündeyken kızı Sevda'nın yanına gidip baş sağlığı diledim. O esnada daha önceden tanımadığım bir erkek şahıs yanımıza gelerek 240 bin lira verdiğini, oğullarını otele ortak ettiğini söyledi. Akabinde tesadüfen bu şahıs benim aracıma bindi. Telefon görüşmeleri sırasında görüştüğü kişilere yine aynı şekilde konuştu. Dikkatimi çektiği için bu kişinin kim olduğunu Sevda'ya sordum. Sevda büyük amcaları olduğunu söyledi. Ben daha önceden Nuri beyin tüm kardeşlerini tanıyorum. Ancak bu kardeşini ilk kez gördüm. Nuri Bey daha öncesinden bana yeğenlerini otele ortak ettiğinden söz etmedi. Zaten piyasa koşulları itibariyle belirttikleri rakam çok düşük bir rakamdır. Bu fiyata bu kapasitede bir otele ortak olunması mümkün değildir" dedi.

Tanık beyanının ardından söz verilen Sevda Yıldız, "Tanığın anlattıkları doğrudur, bizzat benim önümde yaşandı. Ben babam için ağlarken amcam yanımıza gelerek kızım sen korkma otel artık bizim ben Ferhat'ı ortak ettim şeklinde sözler söyledi" dedi. Mahkeme heyeti sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 11 Ekim 2021 tarihinde Esenyurt Haramidere mevkiinde otoyol kenarında Nuri Yıldız'a ait aracın yanar vaziyette bulunduğu belirtildi. Söndürme işlemleri sırasında yapılan incelemede aracın içinde kimsenin bulunmadığı görülürken, dış kısmında kan olduğu tespit edildi. İddianamede Nuri Yılmaz'a ulaşmak için Denizköşkler Mahallesi'nde bulunan evine gidildiği belirtilirken, kapının kilitli olması üzerine çilingirle açtırılıp içeri girildiğinde maktulün eşi Esra Yıldız'ın boğazının kesilerek öldürüldüğü kaydedildi. Ayrıca, Nuri Yıldız'ın da Beylikdüzü'nde başına isabet eden 3 kurşunla öldürüldüğüne yer verildi. Soruşturma kapsamında incelenen güvenlik kamera görüntülerinde Esra Yıldız'ın öldürüldüğü gece evine gelen koyu renk şapkalı ve maskeli iki erkeğe kapıyı açtığı, bu kişilerin 10 dakika sonra binadan çıktıkları tespit edildi. Nuri Yıldız'ın ise, Beyoğlu'ndaki bir otelden tek başına ayrıldıktan sonra, bir parkın önünde dörtlüleri yanan bir otomobilin önünde durduğu, daha sonra Edirne yönüne gittiği belirlendi. Şüphelilerin kullandığı cep telefonu hatlarının HTS kayıtlarının incelenmesi üzerine, şüphelilerin olay saatinde evde olmadıkları belirlendi. Yapılan araştırmada şüpheliler, maktul Esra Yıldız'ın bulunduğu konuta girdikleri, kamera görüntülerinde ve HTS kayıtlarından tespit edildi. Tespitler sonucunda şüpheliler Ferhat Yıldız ve Mühyettin Yıldız olduğu belirlendi. Otomobili park edip ayrılan şüphelinin ise Aleyna Yıldız olduğu teşhis edildi. İddianamede 3 sanık hakkında, 'Tasarlayarak öldürme' suçundan 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 3 ayrı suçtan 9'ar yıl hapis cezası talep edildi.