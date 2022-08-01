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Osmaniye haberleri! Osmaniye'de yağlık ayçiçeği hasadı başladı

Osmaniye haberleri! Osmaniye'de yağlık ayçiçeği hasadı başladı

Osmaniye gündem haberine göre Çukurova'nın önemli tarım merkezlerinden Osmaniye'de 72 bin dekarda ekilen yağlık ayçiçeğinde hasat başladı.

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Çukurova'nın önemli tarım merkezlerinden Osmaniye'de 72 bin dekarda ekilen yağlık ayçiçeğinde hasat başladı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce düzenlenen hasat etkinliğine katılan Vali Erdinç Yılmaz, biçerdöver kullanarak kentteki ilk hasadı gerçekleştirdi.

Vali Yılmaz, daha sonra gazetecilere, yeni hasat sezonunun tüm üreticiler için bereketli olmasını dilediğini söyledi.

Bu yıl Osmaniye genelinde 72 bin dekarda ayçiçeği ekildiğini aktaran Yılmaz, "Bu yılki verilere göre 72 bin dekar alandan 25 bin ton rekolte elde edileceğini tahmin ediyoruz. Geçen seneye göre ekim alanının azalma sebebi, daha önce ayçiçeği ekilen alanlarda bu yıl buğday, arpa gibi ürünlere yönelim olmasıdır. Bu sene verimde yüzde 12 artış olmuş durumda. Ayrıca Türkiye'de ayçiçeği üretiminde 16. sıradayız. Yeni hasat sezonunun herkes için bereketli olmasını diliyorum." şeklinde konuştu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa İlmeç de bu sezonda verimin iyi olduğunu belirterek, "72 bin dekar alandan 25 bin tonun üzerinde rekolte bekliyoruz. Alternatif bir ürün olarak tercih edilen ayçiçeğinde bu yıl çiftçimizin yüzünün güleceğine inanıyoruz. Geçen yıl TÜİK verilerine göre üretimde 16. sıradaydık. Bu yıl da inşallah yerimizi koruyacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel

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