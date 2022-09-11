Osmaniye haberleri | Osmaniye'de parlaklığıyla mest eden dolunay gökyüzünü süsledi
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Osmaniye haberleri... Osmaniye'de parlaklığıyla mest eden dolunay gökyüzünü süsledi Osmaniye semalarında geceyi aydınlatan dolunay parlaklığıyla gökyüzünü süsledi.
Osmaniye'de parlaklığıyla mest eden dolunay gökyüzünü süsledi
OSMANİYE - Osmaniye semalarında geceyi aydınlatan dolunay parlaklığıyla gökyüzünü süsledi.
Osmaniye semalarında izleyenlere görsel şölen sunan dolunay, parlaklığıyla geceyi gündüze çevirdi. Gökyüzünde saçtığı parlaklığıyla göz kamaştıran dolunay ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı. Gökyüzünü süsleyen dolunay, kent genelinde seyri doyumsuz görüntüler oluştururken ortaya çıkan manzara da izleyenleri mest etti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Selçuk Kaya - Güncel