Osmaniye haber: Osmaniye'deki öğrenci yurtları 5 yıldızlı otel konforunu aratmıyor

Osmaniye'deki öğrenci yurtları 5 yıldızlı otel konforunu aratmıyor

Gençlik ve Spor İl Müdürü Sedat Acar : " Osmaniye'deki öğrenci yurtlarımız 5 yıldızlı otel konforunda"

"Yeni kazanan arkadaşlarımızın yüzde 80'ini yerleştirdik"

"Hiçbir çocuğumuz dışarda kalmayacak şekilde tüm hazırlığımız tamam"

"Yeni gelen çocuklar evlerine gelmiş gibi hissedecek"

OSMANİYE Osmaniye'de yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte yurtlarda kalmaya hak kazanan üniversite öğrencileri yurtlara yerleşmeye başladı. Osmaniye'de hiçbir öğrencinin dışarda kalmayacağını belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Sedat Acar, yurtlarda 5 yıldızlı otel konforunu aratmayan hizmetle öğrencilerin evlerine gelmiş gibi hissedeceklerini söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı öğrenci yurtlarının başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler yurtlara yerleşmeye başladı. Osmaniye merkezde yapımı geçen yıl yapımı tamamlanarak faaliyete alınan bin kişilik Kayı Boyu Kız Yurdu'yla kız öğrencilerin barınma ihtiyacı tamam çözüldü. Kız ve erkek yurtlarında doluluk oranları yüzde 80 seviyelerine ulaşırken yedek listesinin açıklanmasıyla birlikte yurtlarda doluluk seviyesinin yüzde 100'lere ulaşması öngörülüyor. Yeni gelen öğrenciler kayıt işlemlerinin ardından 5 yıldızlı otel konforundaki odalara yerleşirken yurtlarda kalan öğrenciler yaşadıkları memnuniyetleri dile getirdi.

"Kendilerini bizlere yakın hissettiriyorlar, aile samimiyetindeler"

Yurtlarda aile sıcaklığını hissettiklerini dile getiren öğrenciler, "Öğrenci olarak ilk geldiğiniz zaman önce bir korkuyorsunuz. Nasıl olacak neyle karşılaşacağız bilmiyoruz. Geldiğimiz zaman da iyi ki burada kaldık diyorsunuz. Yurtlara aile sıcaklığı var. Odalarımız 4 kişilik. Odalarda giyinme yerlerimiz var. Herkesin çalışma masası var. Odalarda banyolar var. Daha sağlıklı ve temiz oluyor. Personellerimiz oldukça iyi davranıyorlar. Yemekler evde annelerimizin yaptığı yemekler gibi. Hijyen konusunda çok titizler çok düzenli temizlik yapıyorlar. Bizlere çok yakın hissettiriyorlar kendilerini. Aile samimiyetindeler. Yurtlarda ayrıca çok fazla etkinlikler yapılıyor. Etkinliklere katılıyoruz" dediler.

"Yeteri kadar yataklarımızı hazırladık"

Yeni gelen öğrencilerinin yüzde 80 civarında kaydının yapıldığına değinen Gençlik ve Spor İl Müdürü Sedat Acar, "Osmaniye'de 4 tane yurdumuz var. Birisi Kadirli ilçesinde diğer üçü merkezde. Merkezdeki iki yurdumuz kız yurdu bir tanesi erkek yurdu olarak faaliyet gösteriyor. Öğrenciler gelmeye başladılar. Yeni kayıt öğrencilerin yüzde 80 civarını eritmiş durumdayız. Bugünlerde yoğun çalışıyoruz. Yeni kayıtlar bin kişinin üzerinde olduğu için hazırlıklarımızı ona göre yaptık. Gelen öğrencilere bakıyoruz. İnşallah yerleştirmediğimiz öğrencimiz kalamayacak. Böyle bir sıkıntımız da görünmüyor. Tüm tedbirlerimiz aldık. Yetecek kadar alanlar oluşturduk. Yeteri kadar yataklarımızı hazırladık. Osmaniye olarak iyi durumdayız. Gelen çocuklar evlerine gelmiş olacaklar" diye konuştu.

"Hiçbir çocuğumuz dışarda kalmayacak şekilde tüm hazırlığımız tamam"

Öğrencilerin yurtlarda 5 yıldızlı otel konforunda hizmet aldıklarını ifade eden Acar, "4 bin 86 kapasitemiz var. Daha önce 3 bin 500 olan kapasitemizi arttırdık. Yeni kayıtlara göre de bir yön haritası belirledik. Yeni kazanan arkadaşlarımızın yüzde 80 gibisini yerleştirdik. Yatak kapasitelerimize baktığımız zaman hiçbir sıkıntımız görünmüyor. Olmaz ama olsa dahi onunda hazırlığını yaptık. Özel yurtlar ve misafirhanelerden belirli kontenjanlar aldık. Hiçbir çocuğumuz dışarda kalmayacak şekilde tüm hazırlığımız tamam. Gelenlere bakarsak öngörümüz kız yurdumuzda çok az açık kalacak gibi yerleştirmemiz tamamen yapmış olacağız. Odalarımızda da hiçbir sıkıntımız yok. Önceden 8 kişilik 10 kişilik odalarda ortak lavabolar yeme içme deki konforla şimdiki konfor arasında uçurumlar kadar fark var. Son zamanlarda yapılan yurtları bir gezmeye kalksanız 5 yıldızlı otel konforunda" dedi.