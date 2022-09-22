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Osmaniye gündem haberleri: Osmaniye'de gece saatlerinde bastıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi

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Osmaniye haberine göre Osmaniye'de gece saatlerinde bastıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi Osmaniye'de gece saatlerinde etkili olan gök gürültülü kuvvetli sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Osmaniye'de gece saatlerinde bastıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi

OSMANİYE - Osmaniye'de gece saatlerinde etkili olan gök gürültülü kuvvetli sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar yağmur suyuyla dolarken bazı araçlar da suya gömüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış uyarısında bulunduğu kentler arasında yer alan Osmaniye'de gök gürültülü kuvvetli sağanak yağış etkili etkili oldu. Gece saatlerinde bastıran sağanak kısa sürede kenti etkisi altına alırken cadde ve sokaklar yağmur suyuyla doldu. Merkez Alibeyli Mahallesi Musa Şahin Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir benzinlik tamamen suyla dolarken aynı benzinliğin içerisinde bulunan araçlar da suya gömüldü. Yaklaşık yarım saat içerisinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne onlarca su baskını ihbarı düşerken ihbar gelen adreslere ilgili birimler sevk edildi.

Öte yandan Musa Şahin Bulvarı üzerinde yaşanan su baskınlarından dolayı bazı araçlar yolda kalırken bazı sürücüler de su caddelerden gitmeyi tercih etti.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Selçuk Kaya - Güncel

Musa Şahin Bulvarı Osmaniye su Güncel Haberler

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