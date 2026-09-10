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Osmaniye - Düziçi'nde anız yangını söndürüldü

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OSMANİYE'nin Düziçi ilçesindeki anız yangını, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesindeki anız yangını, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

İlçeye bağlı Bostanlar köyünde bir tarladaki anız yangınını fark edenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın, diğer tarlalara sıçramadan söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber: Kamil ŞEKER - Kamera: OSMANİYE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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