Osmaniye'de dere yatağına düşen otomobilde anne ve kızı yaralandı
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, Hürriyet Mahallesi Şehit Polis Memuru Fethi Sekin Bulvarı'nda meydana gelen trafik kazasında, dere yatağına düşen otomobilde bulunan anne ve kızı yaralandı. Kaza sonucu sıkışan sürücü ve yanındaki kızı itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, dere yatağına düşen otomobildeki anne ile kızı hastaneye kaldırıldı.
Rahime B. idaresindeki 80 DY 627 plakalı otomobil, Hürriyet Mahallesi Şehit Polis Memuru Fethi Sekin Bulvarı'nda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Deliçay Deresi yatağına devrildi.
Ters dönen otomobilde sıkışan sürücü Rahime B. ile yanındaki kızı Ceyda B, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı.
Yaralılar, ambulansla Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı.