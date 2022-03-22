Osmaniye'de zirai donda ürünü zarar gören mısır üreticisine uyarı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Osmaniye'de zirai donda ürünü zarar gören mısır üreticisine uyarı

AA - Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
 - Güncelleme:
Osmaniye'de zirai donda ürünü zarar gören mısır üreticisine uyarı

Zirai don nedeniyle tarladaki ürünü zarar gören mısır üreticilerinin Osmaniye Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvurmaları gerektiği bildirildi.

OSMANİYE (AA) - Zirai don nedeniyle tarladaki ürünü zarar gören mısır üreticilerinin Osmaniye Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvurmaları gerektiği bildirildi.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, birkaç gün önce yaşanan zirai don nedeniyle mısır tarlalarında hasar oluştuğu belirtildi.

Açıklamada, tarlasını bozarak yeni ürün ekmek isteyen üreticilerin ilk olarak ektikleri ürünlerin büyüme noktalarının zarar görüp görmediğini kontrol etmeleri, düzelebilir tarlalar için 5-6 gün beklemeleri, düzelemeyeceklerin ise müdürlüğe dilekçeyle başvurmaları gerektiği kaydedildi.

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel

Osmaniye, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title