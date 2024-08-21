Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Uzun süren takip sonucunda şüphelilerin uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edildi.
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.
Polis ekipleri "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda 3 aylık takip sonucunda M.N, Ö.Ş, L.K. ve M.A'nın uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edildi.
Şüpheliler adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.