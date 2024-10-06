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Osmaniye'de Trafik Kazası: Bir Ölü, Bir Yaralı

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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde otomobil ile elektrikli motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kaza sonrası sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde otomobil ile elektrikli motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Peçenek-Yazlamazlı kara yolunda M.K. yönetimindeki 06 BEZ 155 plakalı otomobil ile Süleyman Polat A'nın kullandığı elektrikli motosiklet çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Motosikletteki İsa A'nın yaşamını yitirdiğini belirleyen sağlık ekibi, yaralanan Süleyman Polat A'yı hastaneye kaldırdı.

Otomobil sürücüsü M.K, ifadesine başvurulmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

Kaynak: AA / Ersin Şimşek - Güncel

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