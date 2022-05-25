Osmaniye'de, tarım arazilerinde çekirge istilasına inceleme - Haberler

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Osmaniye'de, tarım arazilerinde çekirge istilasına inceleme

Demirören Haber Ajansı - İbrahim Emül - Güncel
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Osmaniye'de, tarım arazilerinde çekirge istilasına inceleme

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde, ekili tarım arazilerinde yoğun olarak çekirge görülmesi üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce inceleme başlatıldı.

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde, ekili tarım arazilerinde yoğun olarak çekirge görülmesi üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce inceleme başlatıldı. Düziçi Tarım ve Orman Müdürü Fevzi Soner Çerçi, "Daha önce böyle bir şeyle karşılaşmamıştık. İlk kez bu kadar yoğun çekirgeyle karşılaştık" dedi.

Düziçi ilçesinde çekirgeler, ekili tarım alanlarında yoğun olarak görülmeye başlandı. Çiftçiler, arazilerde popülasyonu artan çekirgeleri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bildirdi. Tarım ve Orman Müdürü Fevzi Soner Çerçi, ziraat mühendisleri Yusuf Ziya Mart ve Mehmet Acembekiroğlu ile çekirgelerin yoğun olarak görüldüğü Yenifarsak köyündeki ekili tarım arazilerinde incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gönderilen özel ilaçla çekirgelerin yoğun olduğu bölümlerde ilaçlama yapıldı. Çekirgeyle mücadelede 1 dekar alanda yapılan ilaçlamanın binlerce dönüm arazide etkili olacağını kaydeden Çerçi, salgın yapabilen ve zararlı tür olan çekirgeyle mücadelenin önemli olduğunu belirtti.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Çerçi, çekirgeyle mücadelenin, çiftçiler için önemli olduğunu belirterek, "Gerçekten de ciddi manada çekirge popülasyonu ile karşılaştık. Daha önce böyle bir şeyle karşılaşmamıştık. İlk kez bu kadar yoğun çekirgeyle karşılaştık. Çekirgeyle mücadele etmezsek salgın yapabilen bir zararlı türüdür. Çekirge bitki türü ayrımı da yapmaz" diye konuştu.


Demirören Haber Ajansı / İbrahim Emül - Güncel

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