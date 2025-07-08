Osmaniye'de Silahlı Kavga: 2 Yaralı
Osmaniye'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili polis çalışma başlattı.
Osmaniye'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Adnan Menderes Mahallesi 19548 Sokak'ta iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.
Kavgada 2 kişi tabancayla yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerince Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, olaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Ersin Şimşek - Güncel