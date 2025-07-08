Osmaniye'de Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Osmaniye'de Silahlı Kavga: 2 Yaralı
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Osmaniye'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili polis çalışma başlattı.

Osmaniye'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Adnan Menderes Mahallesi 19548 Sokak'ta iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

Kavgada 2 kişi tabancayla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, olaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Ersin Şimşek - Güncel
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