Osmaniye'de Serinlemek İçin Şelaleye Giren Genç Boğuldu
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde serinlemek amacıyla Sabunçayı Şelalesi'ne giren genç, boğularak hayatını kaybetti. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, gencin öldüğünü belirledi.
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde serinlemek için Sabunçayı şelalesine giren genç, boğuldu.
Serinlemek amacıyla Sabunçayı Şelalesi'nin altındaki suya giren Ahmet Kocaboğa'nın (25) suda çırpındığını görenler, genci sudan çıkardı.
Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Kocaboğa'nın öldüğünü belirledi.
Kocaboğa'nın cesedi, Düziçi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.