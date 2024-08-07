Osmaniye'de Otomobil Takla Attı: Sürücü Hayatını Kaybetti
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında takla atan otomobilin sürücüsü Ali Çolak hayatını kaybetti. Kazanın ardından olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Çolak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü, hayatını kaybetti.
Ali Çolak (77) idaresindeki 80 ADE 385 plakalı otomobil, Düziçi-Yeşilköy yolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yol kenarına devrildi.
Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne olayı haber vermesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Çolak'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.
Çolak'ın cesedi, Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.