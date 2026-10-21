Osmaniye'de Oto Galericiler Sitesi'nde tabancayla vurulan kişi öldü

Osmaniye'de Oto Galericiler Sitesi'nde tabancayla vurulan kişi öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Osmaniye'nin Şirinevler Mahallesi'ndeki Oto Galericiler Sitesi'nde tabancayla vurulan kişinin olay yerinde öldüğü belirlendi. Cenaze Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülürken polis, şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.
Osmaniye'de tabancayla vurulan kişi yaşamını yitirdi.
Şirinevler Mahallesi Oto Galericiler Sitesi'nde bir kişinin tabancayla vurulduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekibi, tabancayla vurulan Polat G'nin öldüğünü tespit etti.
İncelemenin ardından cenaze, Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Polis, olayı gerçekleştiren şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.
Kaynak: AA