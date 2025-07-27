Osmaniye'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde Farsak köyü yakınlarında çıkan orman yangını, Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenmedi, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Farsak köyünün Alıç Yaylası'ndaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışması devam ediyor.
Kaynak: AA / Ersin Şimşek - Güncel