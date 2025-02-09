Osmaniye'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının sebebi henüz belirlenemedi.
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Çamiçi Mahallesi yakınındaki ormanlık alandan henüz belirlenemeyen nedenle duman yükseldi.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü personeli ile 2 arazöz sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı.
Yangının söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışması yapılacak.
Kaynak: AA / Ersin Şimşek - Güncel