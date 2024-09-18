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Osmaniye'de Okul Servisi Kazası: 8 Öğrenci Yaralandı

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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bir okul servisinin otomobille çarpışması sonucu 8 öğrenci yaralandı. Yaralı öğrenciler hastaneye kaldırıldı, sağlık durumları iyi.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde otomobille çarpışan okul servisindeki 8 öğrenci yaralandı.

Yunus E. idaresindeki 41 AUF 234 plakalı servis minibüsü, Düziçi İrfanlı Mahallesi Asaf Namlı Bulvarı'nda Emine D'nin kullandığı 01 EGG 30 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, okul servisindeki 8 öğrenci yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öğrencilerin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Ersin Şimşek - Güncel

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