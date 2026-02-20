Haberler

Osmaniye'de okullar ramazan için süslendi

Güncelleme:
Osmaniye'deki Yunus Emre İlkokulu'nda, öğrenciler ramazanın manevi atmosferini yaşamak için okullarda süsleme yapıldı. Okul müdürü Orhan Yılmaz, öğrencilerin ramazan ruhunu hissetmeleri için çeşitli etkinlikler gerçekleştireceklerini açıkladı.

Osmaniye'de öğrencilerin ramazanın manevi atmosferini yaşamaları için okullarda süsleme yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığınca "Maarifin Kalbinde Ramazan" başlığıyla illere gönderilen yazı kapsamında Yunus Emre İlkokulu'nda koridorlar ve sınıflar öğretmen ve öğrenciler tarafından süslendi.

Okulda oluşturulan Ramazan Sokağı'nda ışıklandırma yapıldı, ramazana özgü motif ve figürler ile özlü sözler yerleştirildi.

Bazı öğrenciler ise davul çalarak mani okudu.

Okul müdürü Orhan Yılmaz, AA muhabirine, öğrencilerin ramazan ruhunu yaşayabilmesi için farklı çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Ramazan süresince çeşitli etkinlikler yapacaklarını anlatan Yılmaz, "Çocuklarımıza ramazan ruhunu anlatmaya çalışıyoruz. Ayrıca orucun ne olduğu, nasıl tutulduğu, iftar hazırlıkları ve misafir ağırlama gibi konuları da öğrencilerimize anlatacağız. Bunun yanında cami ziyaretlerimiz de olacak." dedi.

Yılmaz, ramazan hazırlıklarına katılan öğrencilerin çok mutlu olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner
