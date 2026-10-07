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Osmaniye'de Karaçay Deresi'nde hareketsiz görülen erkeğin öldüğü belirlendi

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Osmaniye'de Karaçay Deresi'nde hareketsiz görülen erkeğin öldüğü belirlendi
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Osmaniye'de Karaçay Deresi'nde hareketsiz görülen erkeğin öldüğü belirlendi. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdiği olayda ceset, kimlik tespiti ve otopsi için Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Osmaniye'de dere yatağında erkek cesedi bulundu.

Haraz Mahallesi yakınlarından geçen Karaçay Deresi'nde bir erkeği hareketsiz halde gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, hareketsiz yatan kişinin öldüğünü tespit etti.

Ceset, yapılan incelemenin kimliğinin tespiti ve otopsi için Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
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