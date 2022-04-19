OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'de kaçak avcı denetimi

Av yasağına uymayan amatör balıkçılara 370 ila 457 TL arasında, ticari olarak avlanan avcılara da 4 bin 457 TL idari ceza uygulanıyor

OSMANİYE - Osmaniye'de balık popülasyonun artması ve ticari balık avcılığından elde edilecek gelirlerin üst seviyeye çıkarılabilmesi için kaçak avcılık denetimleri devam ediyor. Aslantaş Barajı'ndaki denetimler yerinde inceleyen Tarım ve Orman Müdürü Mustafa İlmeç, yasaklara uymayan amatör ve ticari balık avcılarına idari para ceza uygulandığını söyledi.

Osmaniye genelinde belirlenen 1 Mart-31 Mayıs av yasağı süresi 3 adet avlak sahasına sahip olan Aslantaş Barajı'nda 1 Nisan 1 Temmuz olarak belirlendi. Balık popülasyonun artması ve ticari balık avcılığından ele edilecek olan gelirin üst seviyelere çıkartılması için ekipler, kaçak avlanmanın önüne geçebilmek için denetimlerini sürdürüyor. Güm boyu Aslantaş Barajı'na denetim yapan ekipler, gerek amatör olarak gerekse ticari olarak avlanma yapan bir vatandaşa rastlamadı. Aslantaş Barajı civarında gerçekleştirilen denetimleri yerinde inceleyen Tarım ve Orman Müdürü Mustafa İlmeç, kaçak avcılığın önüne geçilebilmesi için ekiplerin sürekli saha da olduğunu belirtti.

"Kurallara uymayanlar hakkında da işlem yapıyoruz"

Av yasağı süresinde balık popülasyonun artması için denetimlerin devam ettiğini ifade eden Tarım ve Orman Müdürü Mustafa İlmeç, "Aslantaş Baraj gölündeyiz. Aslantaş Barajı içerisinde 3 adet avlak sahası bulunmaktadır. Bunun 1 ve 3 numaralı alanları ilimiz sorumluluk alanlarına girmektedir. 2 bin 274 hektar sorumluluk alanımızda ticari amaçlı avcılık yapılmaktadır. Osmaniye'de av yasaklarını belirleyen tebliğ kapsamında av yasakları havzasında bulunduğumuz Aslantaş Baraj gölü hariç genel olarak av yasakları 1 Mart 31 Mayıs tarihleri arasında Aslantaş Baraj gölünde ise 1 Nisan 1 Temmuz tarihleri arasında 3 aylık bir av yasak dönemi bulunmaktadır. Av yasak dönemi önemlidir. Bu dönemde balık popülasyonunun devamlılığı ve sürdürülebilir ticari balık avcılığında da daha iyi bir gelir elde edilebilmesi için av yasaklarına uymak gerekiyor. Bundan dolayı özellikle av yasakları dönemlerinde bizlerde kaçak avcılığı önlemek için denetim faaliyetlerimize devam ediyoruz. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak bütün arkadaşlarımız sahadalar. Aralıksız denetimlere devam ediyorlar. Kurallara uymayanlar hakkında da işlem yapıyoruz. Yasal olarak amatör balıkçılara 370 ila 457 TL arasında, ticari olarak avlanan kaçak avcılara da 4 bin 457 TL idari ceza uygulanmaktadır. Ağlarına da el konulmaktadır. Biz avcılarımıza avın yasak olduğu dönemlerde avlanmamaları hususunda yasaklara uymaları konusunda uyarıyoruz. Bu dönemde balık popülasyonunun artması ve sürdürülebilir balık avcılığı için önemli olduğunu vurgulamak istiyoruz" diye konuştu.