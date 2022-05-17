Osmaniye'de dolu tarımsal alanlara zarar verdi - Haberler

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Osmaniye'de dolu tarımsal alanlara zarar verdi

AA - Menderes Özat - Güncel
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Osmaniye'de dolu tarımsal alanlara zarar verdi

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde etkili olan dolu nedeniyle tarım arazileri zarar gördü.

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde etkili olan dolu nedeniyle tarım arazileri zarar gördü.

İlçede akşam saatlerinde sağanakla birlikte etkili olan dolu, tarım alanlarını beyaza bürüdü.

Yağış nedeniyle, Tozlu, Tekeli, Kesikkeli ve Mecidiye köylerinde mısır ve buğday ekili tarım arazilerinde hasar oluştu, ürünler zarar gördü.

AA / Menderes Özat - Güncel

Osmaniye, Tarım, Güncel, Haberler

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