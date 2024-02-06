Osmaniye'de depremde yaşamını yitirenler anıldı

Osmaniye'de, 6 Şubat 2023'teki depremlerde yaşamını yitirenler, mezarları başında anıldı.

Osmaniye Valiliğince, depremin yıl dönümü kapsamında Asri Mezarlık'ta anma programı düzenlendi.

Programda, Kur'an-ı Kerim okundu, hayatını kaybedenler için dua edildi.

Etkinliğe katılan Vali Erdinç Yılmaz, AK Parti Osmaniye Milletvekilleri Seydi Gülsoy ve Derya Yanık ile beraberindekiler mezarlara karanfil bırakarak, yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diledi.

Depremzede vatandaşlar, afette kaybettikleri yakınlarının mezarını ziyaret ederek gözyaşı döktü. Bazı vatandaşlar ise yakınlarının mezarlarını temizleyerek, yanlarında getirdikleri çiçekleri ekti.