Osmaniye'de Cinsel İstismar İddiası: 18 Şüpheli Gözaltında, 10'u Tutuklandı
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, 14 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismar iddiasıyla 18 kişi gözaltına alındı. Şikayet sonrası başlatılan soruşturma sonucunda, 10 şüpheli tutuklandı.
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde küçük yaştaki kıza cinsel istismar iddiasıyla gözaltına alınan 18 şüpheliden 10'u tutuklandı.
E.B'nin (14), cinsel istismara uğradığını iddia ederek polise şikayette bulunmasının ardından Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında 18 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 10'u tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.