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Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çıkan orman yangını, hızlı müdahale ile büyümeden kontrol altına alındı. Yangında yarım dekar ormanlık alan zarar gördü.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çıkan orman yangını büyümeden kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Kurtlar köyü yakınlarındaki ormanlık alanda başlayan yangını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

Bölgeye sevk edilen orman işletme ve Düziçi Belediyesi itfaiye ekiplerince 2 saat süren müdahale sonucu yangın büyümeden söndürdü.

Yangında yarım dekar ormanlık alan zarar gördü.

Kaynak: AA / Ersin Şimşek - Güncel

112 Acil Çağrı Osmaniye Güncel Haberler

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