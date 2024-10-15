Osmaniye'de Arazi Anlaşmazlığı Kanlı Bitti: 8 Yaralı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada yaralanan 8 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yazlamazlı köyünde aralarında daha önceden arazi anlaşmazlığı olan akraba iki aile arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kavgada yaralanan 8 kişi sağlık ekiplerince Düziçi ve Osmaniye'deki hastanelere kaldırıldı.

Jandarma ekipleri köyde geniş güvenlik önlemleri aldı.