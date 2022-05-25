Anız yangınlarına karşı yürüyüş yapıldı - Haberler

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde "Anızını Yakma, Dünyamı Karartma Projesi" kapsamında, farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi.

Kadirli'de bazı kamu kuruluşlarının iş birliğiyle düzenlenen etkinliğe katılan engelliler, sağlıkçılar ve vatandaşlar, Şehit Astsubay Osman Yurdusev Parkı'nda bir araya geldi.

Katılımcılar ellerinde "Anız yakma, sağlığımla oynama", "Tarlanı sür, verimini sürdür", "Tarlayı yakmak geleceği yakmaktır", "Aydınlık gelecek, tarımla gelecek", "Yakma, felakete yol açma" ve "Anız yakma, canlılara kıyma" yazılı dövizler taşıyarak Çamlıkahve Alanı'na yürüdü.

Yürüyüşe, güzergahta dükkanları bulunan esnaf da alkışlarla destek verdi.

Kadirli Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Koray Erdemir, burada, yürüyüşü farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlediklerini söyledi.

Etkinlikte vatandaşlara bilgilendirici broşür de dağıtıldı.