Ortak Liste lideri Cebbarin, Netanyahu hükümetini düşürebileceklerini söyledi

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İsrail'deki Filistinlileri temsil eden Hadash, Taal ve Balad partilerinin oluşturduğu Ortak Liste'nin lideri Yusuf Cebbarin, yaklaşan seçimlerde Binyamin Netanyahu hükümetini düşürebileceklerini ve kurulacak yeni hükümete şartlarını kabul ettirebilecek bir siyasi güce sahip olduklarını söyledi.

Cebbarin'in ofisinden yapılan açıklamada, yaklaşan İsrail seçimleri, ülkede yaşayan Arap vatandaşların (1948 Filistinlileri) karşı karşıya olduğu zorluklar ve Ortak Liste'nin yeni hükümetin oluşumundaki olası rolüne ilişkin değerlendirmelerine yer verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cebbarin, "Bu hükümeti düşürmek ve seçimlerden sonra oluşacak her türlü siyasi yapılanmaya şartlarımızı kabul ettirmek bizim elimizde." ifadesini kullanarak, hükümeti değiştirmek için ellerindeki tüm araçları kullanacaklarını vurguladı.

Cebbarin, mevcut verilerin Ortak Liste ile müzakere yapılmadan Netanyahu, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich hükümetine alternatif bir hükümetin kurulamayacağını gösterdiğini belirtti.

Gelecek seçimlerin "sıradan bir seçim olmadığını" dile getiren Cebbarin, bunun başka vatanı olmayan Filistinlilerin İsrail'deki geleceğini ilgilendiren "varoluşsal bir seçim" olduğunu kaydetti.

İsrail hükümetini Arap vatandaşlara karşı "sürekli bir hedef alma ve benzeri görülmemiş bir tırmanış" politikası yürütmekle suçlayan Cebbarin, hükümetin ülkeyi ve bölgeyi uçuruma sürüklediği uyarısında bulundu.

Farklı parti ve kesimlerin Ortak Liste çatısı altında birleşmesinin Arap toplumunun talepleri doğrultusunda gerçekleştiğini belirten Cebbarin, birleşmenin Arap vatandaşlara daha büyük bir siyasi güç kazandırdığını ve taleplerinin göz ardı edilmesini zorlaştırdığını vurguladı.

"Şartlarımız kabul edilmeden destek yok"

Yeni kurulacak herhangi bir hükümete verecekleri desteğin şartlara bağlı olduğunun altını çizen Cebbarin, şunları kaydetti:

"Güvenlik ağı olacağız ancak her şeyden önce kendi halkımızın güvenlik ağı olacağız. Bize destek olmak isteyenler gelsin toplumumuzun talepleri üzerinden bizimle müzakere etsin. Karşılıksız hiçbir siyasi destek vermeyeceğiz."

Cebbarin, suçla mücadele için net zaman çizelgesi, bütçe ve denetim mekanizması içeren bir plan hazırlanması, ev yıkımlarının durdurulması, imar planlarının onaylanması, genç çiftlere arsa tahsis edilmesi ve Necef bölgesindeki tanınmayan Arap köylerinin resmi olarak tanınmasını şart koşacaklarını ifade etti.

İsrail saldırısı ve ablukası altındaki Gazze Şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria'daki gelişmelere de değinen Cebbarin, "Gazze'deki soykırıma, Batı Şeria'daki etnik temizliğe, Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlara, ibadet edenlere yapılan saldırılara, ezanın engellenmesine, kilise, manastır ve din adamlarına yönelik saldırılara karşı sessiz kalmayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'de 9 Ekim'de yayımlanan bir kamuoyu araştırması, Yahudi muhalefetinin Netanyahu hükümetine alternatif oluşturabilmek için Arap milletvekillerinin desteğine ihtiyaç duyduğunu, ancak İsraillilerin çoğunluğunun Arap partilerinin hükümette yer almasına karşı çıktığını ortaya koymuştu.

Maariv gazetesinin anketine göre, seçimlerin bugün yapılması halinde ne Netanyahu bloğu ne de Yahudi muhalefet bloğu tek başına hükümet kuracak çoğunluğa ulaşamıyor.

Yahudi muhalefet liderlerinin büyük bir kısmı ise alternatif bir hükümet kurmak için Arap milletvekilleriyle işbirliği yapmayı reddediyor.

Kaynak: AA