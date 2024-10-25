Ortahisar Belediyesi Kahverengi Kokarcaya Karşı İlaçlama Başlattı

Ortahisar Belediyesince kahverengi kokarcayla mücadele amacıyla ilaçlama başlatıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerince Kavala Mahallesi'nde 1500 litre ilaç kullanarak zararlının yayılma alanlarındaki 500 konut, 200 ahır ve kömürlük ilaçlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, kahverengi kokarca ile etkin mücadele için 87 mahalle muhtarıyla çalışma yapacaklarını belirtti.

Kaya, zararlıya karşı etkin mücadele seferberliğinde ilaçlama, bilinçlendirme ve feromonlu tuzak desteği sağlayacaklarını ifade ederek, "Kahverengi kokarcanın kontrol altına alınması için biyoteknik, kimyasal, mekanik ve biyolojik yöntemlerle bölgemizde ciddi bir mücadele yürütülüyor." değerlendirmesinde bulundu.