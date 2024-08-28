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Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Çağlayan Kentsel Dönüşüm Projesi Bilgilendirme Ofisi'nin açılışını gerçekleştirdi

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Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Çağlayan Kentsel Dönüşüm Projesi Bilgilendirme Ofisi'nin açılışını gerçekleştirdi. Kaya, projeyi gerçekleştirme kararlılığında olduğunu belirterek, mağduriyet yaşanmaması için çalışacaklarını söyledi.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Çağlayan Kentsel Dönüşüm Projesi Bilgilendirme Ofisi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Kaya, Çağlayan Mahallesi'ndeki ofisin açılışında, projeyi gerçekleştirme kararlılığında olduğunu söyledi.

Projeye ilişkin bilgi veren Kaya, "Burada yenilenmesi gereken bir yapı stoku var. 50-60 yıl önce yapılmış, ömrünü tamamlamış, eğer müdahale etmezsek belki de yakın bir gelecekte sıvası, duvarı dökülecek bir yapı stokundan bahsediyoruz. Bunu görmekten üzüntü duyuyorum. Bunu çözmek boynumuzun borcudur ve hiç kimsenin mağdur olmasına da izin vermeyeceğiz." dedi.

Kimsenin mağdur olmasına izin vermeyeceklerini yineleyen Kaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendilerini desteklediğini ifade etti.

Kaya, uzlaşı, şeffaflık ve adalet temelli bir anlayışla projeyi yürüteceklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Seçildiğimiz günden bugüne bizi Çağlayan'dan ziyaret eden herkes, bu projenin bir an önce başlamasını, buranın güzelleşmesini, daha yaşanabilir bir alan haline gelmesini istiyor. Biz de belediye yönetimi olarak elimizi taşın altına koyuyoruz. KİPTAŞ güvencesiyle bu adımı atıyoruz. Bu anlamda hepinizden destek bekliyoruz. Çünkü bu, birlikte olacak bir iş. Bu birlikteliği de burada açtığımız ofisle sağlayacağız. Eksik kalan görüşmeleri bir an önce nihayetlendirip projeye başlamak istiyoruz."

Kaya, Çağlayan'ı yapacakları doğru işlerle hep beraber güldüreceklerini anlatarak, "İnşaat üretim süremizi de 2 yıl olarak öngörüyoruz. Bütün finansman ve zaman hesapları, planlamalar yapıldı." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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