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Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Atatürk Köşkü'nü ziyaret etti

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Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Atatürk Köşkü'nü ziyaret ederek, Atatürk'ün vasiyetini kaleme alışının 87. yılında önemini vurguladı.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1924 ve 1930 yıllarında Trabzon'u ziyaretinde ağırlandığı, 1937'deki ziyaretinde ise konakladığı ve vasiyetini yazdığı Atatürk Köşkü'nü ziyaret etti.

Kaya, ziyarette, Atatürk'ün malvarlığını Türk milletine bağışladığını beyan ettiği vasiyetini kaleme alınışının 87. yılında Belediye Başkan Yardımcısı Cüneyt Zorlu ile Atatürk Köşkü'nü ziyaret ettiğini belirtti.

Atatürk'ün Trabzon'u 3 kez ziyaret ettiğini anımsatan Kaya, "Büyük Önder bu ziyaretlerde Soğuksu'daki Atatürk Köşkü'nde konaklayarak özel ve tarihi kararlara imza attı." ifadesini kullandı.

Kaya, 87 yıl önce Trabzon'u, Türk milletini ve insanlık tarihini ilgilendiren çok önemli bir olayın cereyan ettiğini kaydederek, şöyle devam etti:

"Bu toprakları bizlere vatan yapan Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu güzel köşkte konakladı, yüce gönüllülük ile görülmemiş bir olaya imza attı. Bütün mal varlığını Türk milletine burada bağışladı ve bağışlarken de 'Mal ve mülk bana ağırlık veriyor. Bunları milletime bağışlamakla ferahlık duyacağım. İnsanın serveti kendi manevi kişiliğinde olmalıdır. Ben büyük milletime daha çok şeyler vermek istiyorum.' sözlerini söylemiştir. Atatürk'ümüz bu sözleriyle milletimizin gönlünde eşsiz bir yer edinmiştir."

Bu büyük olayı herkesin bilmesi gerektiğinin altını çizen Kaya, "Büyük Atatürk'ün vasiyetini kaleme alışının 87. yılında bulunuyoruz. Yaptığımız araştırmalarda bu büyük olayı bilmeyen binlerce yurttaşımızın olduğunu öğrendik, bundan üzüntü duyduk. Bütün milletimizin bu tarihi olayı, bu büyük olayı bilmesini, öğrenmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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