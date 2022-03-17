'Orman Vatandır Çanakkale Ruhu' belgeselinin galası yapıldı

ÇANAKKALE (DHA) - TARIM ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle hazırlanan 'Orman Vatandır Çanakkale Ruhu' belgeselinin gala gösterimi yapıldı.

OGM Konferans Salonu'ndaki gala gösterimine; Tarım ve Orman Bakanı Yardımcıları Fatih Metin ve Akif Özkaldı ile Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ve davetliler katıldı. Orman yangınlarıyla mücadele eden ormancıların hikayesinin Çanakkale Savaşı'ndaki kahramanlıklarla paralel şekilde anlatıldığı film, yarın ülke genelinde vizyona girecek.