Üye Girişi
Haberler

Orgeneral Ali Çardakcı Karabük Valiliğini Ziyaret Etti

Orgeneral Ali Çardakcı Karabük Valiliğini Ziyaret Etti
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Karabük Valisi Mustafa Yavuz ile bir araya gelerek jandarma faaliyetleri hakkında görüş alışverişinde bulundu. Ziyarete çeşitli protokol üyeleri de katıldı.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Karabük Valiliğini ziyaret etti.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere kente gelen Çardakcı, Vali Mustafa Yavuz ile makamında görüştü.

Valilik şeref defterini imzalayan Çardakcı, daha sonra Valilik makamına geçti.

Karabük'te bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Çardakcı, jandarma teşkilatının ildeki faaliyetleri hakkında Yavuz ile görüş alışverişinde bulundu.

Orgeneral Çardakcı'yı Karabük'te ve Valilikte ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirten Yavuz da "Saygıdeğer komutanımızın nezdinde tüm teşkilat mensupları ve Mehmetçiklerimize görevlerinde üstün başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Ziyarete, AK Parti Karabük Milletvekili Durmuş Ali Keskinkılıç, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Bilecik Jandarma Eğitim Komutanı Tümgeneral Uğur Ertekin, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İsmail Gökcek, Safranbolu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanı Albay Sinan İbrahimoğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse, AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt ve AK Parti Merkez İlçe Başkanı Yavuz Hüsam yer aldı.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel

Karabük Valiliği Yerel Haberler Mustafa Yavuz Orgeneral Güvenlik Jandarma Politika Güncel Yaşam

ABD'nin iki numarasından çarpıcı açıklama: İran'ı vururuz

ABD'nin 2 numarasından 'İran' mesajı: Vururuz

 Bahçeli'nin en yakın kurmayından 'Yeni bir çözüm süreci mi?' sorusuna dikkat çeken yanıt

Bahçeli'ye en yakın isimden dikkat çeken ifadeler

 Giden herkesin bugünlerde pişman olduğu Köfteci Yusuf'a gidip yemek yedi

Domuz eti skandalına aldırmayıp destek olan birileri var
Sosyal medyadaki rezil görüntülerle gündem olan şahıs yakalandı

İğrenç görüntülerle gündem olan şahıs böyle yakalandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
12 Ekim 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 12 Ekim AFAD ve Kandilli deprem listesi! 12 Ekim Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Son İmparator yönetmeni kim? Çin'in son imparatoru Puyi'nin hikâyesini anlatan, Pekin'deki Yasak Şehir'de çekilmiş "Son İmparator" adlı 1987 yapımı... Beylerbeyi Sarayı'nı kim yaptırdı? 1863-1865 yılları arasında yaptırılan Beylerbeyi Sarayı hangi padişah döneminde yaptırılmıştır? (11 Ekim Milyoner) İzlanda Galler kaç kaç bitti? (MAÇ ÖZETİ) İzlanda Galler özet ve golleri izle! Golleri kim attı, maç bitti mi? "Kutsal Roma Cermen İmparatoru", "Avusturya Arşidükü", "İspanya Kralı" ve "Hollanda Lordu" Ünvanlarına sahip, Kanuni Sultan Süleymanın en güçlü rakibi "Herkes, ortam ve koşulların işine uygun olmasını bekler veya ister" anlamına gelen atasözü hangisidir? Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul / Görmedim gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer / Ömrüm oldukça gönül tahtina keyfince kurul / Sade bir ... Türkiye Karadağ maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Türkiye Karadağ geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? İzlanda - Türkiye maçı ne zaman? Türkiye Karadağ maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Türkiye Karadağ golleri kim attı, canlı maç anlatımı!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.