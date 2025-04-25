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Ordu'da Tarım Aracının Kazası İki Can Aldı

Ordu'da Tarım Aracının Kazası İki Can Aldı
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Ordu'nun Ulubey ilçesinde tarım aracının ağaca çarpması sonucu 81 yaşındaki İhsan Bayram hayatını kaybetti. Eşi Ayşe Bayram da kazadan sonra hastanede yaşamını yitirdi. Çiftin cenazeleri yarın toprağa verilecek.

Ordu'nun Ulubey ilçesinde tarım aracının ağaca çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, eşi de kazadan bir süre sonra vefat etti.

Kardeşler Mahallesi'nde İhsan Bayram (81) idaresindeki "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracı, öğle saatlerinde kontrolden çıkarak ağaca çarptı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan sürücünün eşi Ayşe Bayram (81), kaldırıldığı Ulubey Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Akşam saatlerinde evinde rahatsızlanan İhsan Bayram da aynı hastaneye götürüldü.

Kalp krizi geçirdiği belirtilen Bayram, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bayram çiftinin cenazelerinin, Ulubey ilçesinde yarın toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Eyüp Elevli - Güncel
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