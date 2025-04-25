Ordu'da Tarım Aracı Kazası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
Ordu'nun Ulubey ilçesinde bir tarım aracının ağaca çarpması sonucu 81 yaşındaki sürücünün eşi hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan Ayşe Bayram, Ulubey Devlet Hastanesi'nde tedavi altında iken yaşamını yitirdi.
Ordu'nun Ulubey ilçesinde tarım aracının ağaca çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.
Kardeşler Mahallesi'nde İhsan Bayram (81) idaresindeki "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracı, kontrolden çıkarak ağaca çarptı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan sürücünün eşi Ayşe Bayram (81), kaldırıldığı Ulubey Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Kaynak: AA / Eyüp Elevli - Güncel