Ordu'da Patpat Kazası: Eşini Kaybeden Sürücü Yaralandı

ORDU'da 'patpat' olarak tabir edilen tarım aracının dut ağacına çarptığı kazada sürücü İhsan Bayram (81) yaralandı, eşi Ayşe Bayram (81) yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Ulubey ilçesi Kardeşler Mahallesi'nde meydana geldi. İhsan Bayram yönetimindeki patpat, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak dut ağacına çarptı. Çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Ayşe Bayram'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı İhsan Bayram ise Ulubey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ayşe Bayram'ın cenazesi, otopsi için Ordu Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Öte yandan kazada yaralan İhsan Bayram'ın, Korgan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ömer Bayram'ın babası, hayatını kaybeden Ayşe Bayram'ın ise annesi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.