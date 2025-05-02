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Ordu'da Kayıp İhbarı: Süleyman Erdoğan ve Gizem Sinanoğlu için Arama Çalışmaları Başlatıldı

Ordu'da Kayıp İhbarı: Süleyman Erdoğan ve Gizem Sinanoğlu için Arama Çalışmaları Başlatıldı
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Ordu'nun Ulubey ilçesinde kaybolan Süleyman Erdoğan ve arkadaşı Gizem Sinanoğlu için jandarma ve AFAD ekipleri tarafından arama çalışmaları yapılıyor. İki gencin kaybolduğuna dair ihbar üzerine, Süleyman Erdoğan'a ait otomobil bulunarak bölgede aramalar yoğunlaştırıldı.

ORDU'nun Ulubey ilçesinde haklarında kayıp ihbarı yapılan Süleyman Erdoğan (35) ile arkadaşı Gizem Sinanoğlu (25) için arama çalışması başlatıldı.

Ulubey ilçesi Yenisayaca Mahallesi'nde oturan Süleyman Erdoğan ile yanındaki arkadaşı Gizem Sinanoğlu'ndan 30 Nisan'da itibaren haber alamayan yakınları, kayıp ihbarında bulundu. İhbarla bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Aramalarda Süleyman Erdoğan'a ait 52 AY 465 plakalı otomobil, gece saatlerinde ilçenin Kardeşler Mahallesi Küpkaya Kanyonu yakınlarında bulundu. Çalışmalar burada yoğunlaştırılırken, bölgede köpek ve dron desteli arama yapıldı. Otomobil incelemeye alınırken, ekiplerin suda ve çevresindeki çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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