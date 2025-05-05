Ordu'da Kaybolan Süleyman Erdoğan Son Yolculuğuna Uğurlandı

Ordu'da, kaybolduktan 3 gün sonra kanyonda cansız bedenine ulaşılan Süleyman Erdoğan son yolculuğuna uğurlandı.

Yakınları tarafından Ordu Devlet Hastanesi morgundan alınan Erdoğan'ın cenazesi, Ulubey İlçe Meydanı'na getirildi.

Sayaca Mahallesi'ndeki evinin önünde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılınan Erdoğan, aile kabristanlığında toprağa verildi.

Cenazeye, Erdoğan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan ile vatandaşlar katıldı.

Ordu'da yakınlarının bir süredir haber alamadığı belediye işçisi Süleyman Erdoğan ve üniversite öğrencisi Gizem Sinanoğlu için 2 Mayıs'ta ihbarda bulunmasının ardından yapılan çalışmada Erdoğan'ın otomobili, Kardeşler Mahallesi Küpkaya Kanyonu mevkisinde park halinde bulunmuştu.

Ekipler, kanyondan akan suda yaptığı arama çalışmalarında 3 Mayıs'ta Gizem Sinanoğlu'na, bir gün sonra ise Süleyman Erdoğan'ın cenazesine ulaşmıştı.