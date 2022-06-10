Ordu'da evden ziynet eşyası çaldığı öne sürülen şüpheli tutuklandı - Haberler

Ordu'da evden ziynet eşyası çaldığı öne sürülen şüpheli tutuklandı Ordu'da evden ziynet eşyası çaldığı iddiasıyla Aksaray'daki otogarda yakalanan zanlı tutuklandı. Ordu'da evden ziynet eşyası çaldığı iddiasıyla Aksaray'daki otogarda yakalanan zanlı tutuklandı. Ünye ilçesinde ikamet eden İsmet Demir (55), kapısının kırılarak evindeki 107 çeyrek altın ve 5 bileziğin çalındığını polis ekiplerine bildirdi. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüpheli Faruk A'nın (29) otogardan Aksaray otobüsüne bindiğini belirledi. Aksaray Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde önlem alan ekipler, Faruk A'yı yakaladı. Faruk A'nın üzerinde ve çantasında yapılan aramada 107 çeyrek altın ve 5 bilezik ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. AA / Zekeriya Karadavut - Güncel İsmet Demir Aksaray Ordu Güncel Haberler

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