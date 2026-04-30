Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler hastaneye kaldırıldı

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler: - "Tedavi sürecimizi en kısa sürede tamamlayarak görevimizin başına inşallah döneceğiz" GÜLER'İN AÇIKLAMASI EKLENDİ

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in hastaneye kaldırıldığı, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdulkadir Hatipoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Güler'in yoğun çalışma temposuna bağlı olarak kendisini iyi hissetmemesi üzerine tedbir amaçlı hastaneye başvurduğunu bildirdi.

Yapılan ilk kontrollerin ardından Güler'in, detaylı tetkiklerin gerçekleştirilmesi için tam teşekküllü bir hastaneye sevk edildiğini belirten Hatipoğlu, şunları kaydetti:

"Başkan'ımızın genel durumu iyi olup endişe edilecek bir husus bulunmamaktadır. Gösterilen ilgi ve hassasiyet dolayısıyla başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederiz."

"Çok şükür sağlığım yerinde"

Büyükşehir Belediye Başkanı Güler, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Çok şükür sağlığım yerinde. Bu süreçte arayan, soran, dualarıyla yanımızda olan tüm hemşehrilerime gönülden teşekkür ediyorum. Tedavi sürecimizi en kısa sürede tamamlayarak görevimizin başına inşallah döneceğiz. Ordu'muz için yapacak daha çok işimiz, yürüyecek daha çok yolumuz var. İnşallah çok yakında yeniden sahada, sizlerle omuz omuza olacağız."

Kaynak: AA / Eyüp Elevli
İran: Husiler Babülmendep Boğazı'nı kapatacak

İran'a özendiler, onlar da kritik güzergahı kapatıyorlar
Yasak aşk baskını! 20 katlı apartmanın balkonundan kaçmaya çalıştı

20 katlı binada yasak aşk paniği! Kadının eşi ansızın eve gelince...
İşte milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson'a verilen ceza

İşte milyonların hayallerini çalan Ederson'a verilen ceza

Hafta sonu ülke genelinde yağış bekleniyor

Tarih verildi, plan yapmadan önce iki kez düşünün
Süper Lig'de 32'nci hafta hakemleri açıklandı: TFF'den Yasin Kol kararı

TFF'den Yasin Kol için yeni karar

Yasak aşk baskını! 20 katlı apartmanın balkonundan kaçmaya çalıştı

20 katlı binada yasak aşk paniği! Kadının eşi ansızın eve gelince...
Eşini ve kayınvalidesini öldüren sanıktan hakimi çıldırtan 'öpücük' savunması

Katil zanlısından hakimi çıldırtan "öpücük" savunması
Torreira'yı unuttu! İşte Devrim Özkan'ın yeni aşkı

Torreira'yı unuttu! İşte yeni aşkı