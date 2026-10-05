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Ordu Altınordu'da 343,08 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, şüpheli tutuklandı

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Ordu Altınordu'da 343,08 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, şüpheli tutuklandı
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Ordu Altınordu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 49 yaşındaki şüpheli tutuklandı. Şüphelinin evinde yapılan aramada 343,08 gram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Şüpheli P.S'nin (49) evinde yapılan aramada 343,08 gram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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